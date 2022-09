Contributo affitto 2022, domande online fino a fine ottobre

Dal 15 di settembre 2022 si possono presentare le domande per il bando contributo affitto, esclusivamente online, in tutti i Comuni e Unioni dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna.

Il termine ultimo per presentare la domanda è alle ore 12,00 del 21 ottobre 2022.

Il contributo riconosciuto arriverà fino ad un massimo di € 1.500,00.

Il Sunia, convenzionato con Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna assiste alla compilazione delle domande con le seguenti modalità:

> con appuntamento telefonando allo 0516087100;

>oppure inviando una mail a sunia.bologna@sunia.it ;

> oppure di persona nella CDLI o nelle leghe dello SPI.

Il costo è di € 20,00 per gli iscritti alla CGIL e di € 35,00 per chi non è iscritto alla CGIL.

Leggi il volantino!