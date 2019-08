Contributi regionali se hai cambiato auto, il Fvg promuove l’ecologico

Rottamare il veicolo inquinante e ricevere una somma da investire in un’auto ibrida, elettrica o a metano. Il contributo regionale messo a disposizione dal Friuli Venezia Giulia è concesso per la rottamazione di un veicolo a benzina o a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4 e per il conseguente acquisto di un veicolo di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) adibito ad uso privato, che sia 1) nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, 2) a km 0 (immatricolato da meno di due anni), 3) usato (immatricolato da meno di due anni), e con alimentazione a benzina/metano, ibrido, o elettrica. Possono richiedere il contributo i residenti sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presentando la domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) nella cui circoscrizione territoriale è ricompreso il Comune nel quale il richiedente ha la propria residenza, a partire dal 17 settembre 2019.

Ai fini dell’ammissione a contributo della relativa spesa, il veicolo deve essere ordinato/acquistato a partire dal giorno 1 agosto 2019. Il contributo massimo a parziale copertura della spesa per l’acquisto di uno dei veicoli previsti dal regolamento e di seguito indicati è così stabilito: per i veicoli nuovi e a Km 0 a) 3.000,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano; b) 4.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi; e c) 5.000,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici. Invece per i veicoli usati d) 1.500,00 euro per l’acquisto di veicoli alimentati a benzina/metano; e) 2.000,00 euro per l’acquisto di veicoli ibridi; e f) 2.500,00 euro per l’acquisto di veicoli elettrici.