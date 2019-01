Conto alla rovescia per i Saldi 2019: tutte le date e i consigli per fare affari d’oro

Inizia oggi la Basilicata e conclude la Sicilia il 6 Gennaio.

Attesissimo dagli italiani l’inizio dei saldi invernali 2019, per poter fare spese più consistenti a prezzi convenienti. Oggi, 2 gennaio, parte lo shopping scontato in Basilicata, capofila delle italiane. Per tutte le altre regioni si dovrà attendere il 5 gennaio, ad eccezione della Valle d’Aosta che partirà domani e della Sicilia che posticiperà al giorno della Befana.

La Confcommercio mette in guardia i consumatori dalle truffe ed elargisce alcuni consigli per fare affari d’oro. Tenere d’occhio il cartellino e guardare sempre il prezzo originale, poiché capita spesso che venga rietichettato un capo con il prezzo di partenza, spacciandolo per supersconto. Altra cosa da sapere è che si può cambiare la merce difettata entro due mesi, se il difetto era già presente al momento dell’acquisto. Importante approfittare della concorrenza fra brand, osservando bene i vari prezzi nei negozi e acquistando alla fine l’oggetto con il costo più basso.

Secondo gli studi di Confcommercio si batteranno scontrini per 5,1 miliardi, con una spesa media a famiglia di 325 euro, circa 140 euro pro capite. Un italiano su quattro ha già deciso che non farà spese, mentre la metà ha intenzione di acquistare con lo sconto e l’ultimo quarto della popolazione valuterà sul momento.