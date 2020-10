Continuano le manifestazioni tra i quartieri di Napoli: “la nostra paura è il fallimento”

Manifestazione in piazza Vanvitelli e via Scarlatti organizzata dai commercianti, fortemente penalizzati dal coprifuoco in vigore da venerdì in Campania. Presenti diverse centinaia di persone e un gran numero di camionette di forze dell’ordine. Momenti di forte tensione con i giornalisti presenti. “Libertà, libertà, libertà. La nostra paura è il fallimento. Un altro lockdown non lo reggiamo”, urlano i manifestanti che chiedono maggior rispetto per le loro attività rovinate dalla crisi Covid. Non mancano cori contro Conte e De Luca (presenti anche mascherine del Governatore). Un gruppo di estremisti ha provato ad infiltrarsi ma è stato allontanato dagli organizzatori. Al corteo che si è poi spostato da piazza Vanvitelli a via Scarlatti in direzione piazza degli Artisti si sono uniti anche molti ragazzi. All’altezza di piazza Leonardo le forze dell’ordine hanno bloccato i manifestanti. “La certezza è che falliamo. Il contagio è un rischio. Siamo i primi a volerci tutelare, ma il problema è economico. Lockdown si può accettare ma garantito. Prima serve il sostegno”, spiega il titolare del Kestè Fabrizio Caliendo.