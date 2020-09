Conte, nei prossimi mesi visiterò zone sisma e Urbino

“Tra qualche mese sarò nuovamente nelle Marche per fare un sopralluogo delle aree terremotate e, in quella occasione, coglierò l’opportunità di visitare anche Urbino,il Palazzo Ducale e la casa natale di Raffaello”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, riferisce un comunicato della Svim (Agenzia di Sviluppo della Regione Marche), ricevendo la moneta coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il 500/o anniversario della morte di Raffaello Sanzio, insieme alla stampa d’arte realizzata da Carla Luminati e Giulio Serafini, veicolo promozionale prodotto da Svim, in collaborazione con Regione ed Aci. Alla cerimonia a Palazzo Chigi, hanno partecipato Gianluca Carrabs, amministratore unico di Svim, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, Massimiliano Bianchini, presidente Arci Marche, Mario De Simoni presidente e amministratore delegato di Ales spa e Scuderie del Quirinale e Gerardo Capozza, segretario generale Aci Automobile Club Italia e consigliere di Conte.