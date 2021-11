Conte, M5S scelgano liberamente, con il no non cambia nulla

“Affrontiamo questo passaggio in maniera serena, valutando liberamente e scegliendo consapevolmente.

Se prevarranno i sì, ogni contribuente potrà decidere di destinare, per sua libera scelta, il 2×1000 al Movimento; nel caso in cui prevarrà il no, non cambierà nulla”.

Così il leader M5S Giuseppe Conte su Fb sul voto previsto oggi e domani online. Se prevarrà il voto favorevole aggiunge, “mi impegnerò personalmente per garantire” che i fondi vadano ” a favorire l’azione politica sui territori”. Con il voto contrario “continueremo a fare quel che abbiamo sempre fatto e lo faremo con l’autofinanziamento e le micro-donazioni”.