Conte bis: Salvini invoca la piazza

Dopo la conferma del Conte bis, Salvini chiama la gente in piazza. Peccato che ci sia il decreto sicurezza bis.

Matteo Salvini non ce la fa propiio ad accettare la sconfitta. Così rilancia con uno messaggio su Twitter. “Facciamo una sana opposizione per qualche mese poi si torna a vincere.”

Durante una diretta Facebook, invece, ha parlato di una manifestazione: “Il 19 ottobre sarà una grande giornata di orgoglio italiano, l’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato.”

Salvini precisa inoltre che non sarà un appuntamento di partito, ma un “appuntamento del popolo”. “Il 21 e 22 settembre metteremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto del voto e delle regole.”

Parlando poi di Conte, lo schernisce: “Altro che avvocato del popolo, Conte è l’avvocato dei poteri forti. Un po’ di coerenza, un po’ di dignità. Conte presiederà il Cdm con i ministri del Pd al posto di quelli della Lega.”

Nel frattempo, il commissario europeo al Bilancio, il tedesco Guenther Oettinger, ha definito Salvini “un populista che fa politica in costume da bagno.”

Salvini gli ha risposto su Facebook dicendo: “L’ex Commissario arcigno oggi dice che Bruxelles è pronta a fare qualsiasi cosa per il nuovo governo e a ricompensarlo. Avete capito bene: l’Ue e Bruxelles sono pronti a ricompensare il nuovo governo. Quello che ci ha sempre richiamato all’ordine, oggi getta la maschera. Se qualcuno ancora non avesse capito. Questo governo non nasce a Roma per il futuro delle scuole, delle aziende, degli asili, nasce a Bruxelles per far fuori quel rompipalle di Salvini”.