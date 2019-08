Conte accetta l’incarico ma con riserva

Conte accetta l’incarico da Mattarella con riserva l’incarico di presidente del Consiglio dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Alle 10:50 di oggi, il dado è tratto. Giuseppe Conte ha accettato con riserva l’incarico di formare un nuovo governo.

“Ho accettato l’incarico con riserva, oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari. È una fase delicata per il Paese, bisogna uscire al più presto dall’incertezza politica.”

Tra i primi passi del governo ci sarà la misura per l’aumento dell’Iva. “Non sarà un governo contro. Sarà un governo per il bene dei cittadini, nel segno della novità. La prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa dalla precedente mi ha sollevato più di qualche dubbio, ma ho superato le perplessità. È il momento del coraggio, è il momento della determinazione, è il momento di non farsi frenare» ha aggiunto il premier incaricato.”

Paolo Gentiloni commenta su Twitter: “Vogliamo un governo europeista, una piena democrazia liberale, una svolta green e sociale. Comincia l’avventura. Asticella molto alta, alla larga dai balconi.”

Pietro Grasso su Radio 1 ha dichiarato che: “Le prime dichiarazioni fatte dal presidente Conte hanno già dato un segnale che ci rassicura e ci dà fiducia nel senso di una svolta. Finalmente un governo con un programma unico. Valuteremo se dare o meno la fiducia ma partiamo con le migliori intenzioni possibili. Altamente collaborativi.

Porteremo al centro i temi che abbiamo in comune con i 5 stelle: il lavoro, l’emergenza climatica, la lotta alla precarietà, l’attenzione al sud, i diritti civili e sociali, una politica dell’immigrazione che sia umana ma che veda di risolvere il problema della clandestinità, la lotta all’evasione fiscale, la giustizia, il contrasto alle mafie.”