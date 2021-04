Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane: il corso di laurea del momento

Mai come negli ultimi anni in Italia si è avvertita la necessità, da parte delle aziende, di trovare figure specifiche nel campo delle Risorse Umane, un ambito spesso sottovalutato in passato ma sul quale oggi è necessario investire. Se andiamo ad analizzare la situazione attuale per quanto riguarda il mercato del lavoro, appare evidente quanto siano sempre più spesso richieste competenze di un certo livello, proprio da parte di chi si occupa di capitale umano. Nelle più disparate realtà si avverte l’urgenza di trovare figure specializzate in grado di gestire i rapporti di lavoro e porsi come tramite tra domanda ed offerta.

Proprio per queste ragioni, il corso di laurea magistrale in Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane della Link Campus University rientra tra i percorsi formativi più utili al giorno d’oggi e più interessanti anche a livello di opportunità e sbocchi professionali.

Consulenza del lavoro: un settore in forte crescita

Quello della consulenza del lavoro è un settore che ad oggi si presenta in forte crescita e che necessita sempre più di figure in grado di affrontare i diversi aspetti della gestione delle risorse umane. Non si parla esclusivamente di tutto quel che ruota intorno ai rapporti di lavoro ma anche della promozione del mercato stesso. È per questo che molte aziende si trovano in difficoltà, oggi, nel trovare delle figure altamente specializzate ed aggiornate, che siano in grado di dimostrare competenze ben precise.

Chi in questo momento storico si interroga sul percorso formativo da intraprendere dovrebbe prendere seriamente in considerazione una specializzazione in tale settore, tenendo conto però che saranno richieste competenze specifiche per rispondere alle esigenze che si sono venute a creare negli ultimi anni.

Il corso di laurea magistrale in Consulenza del lavoro della Link Campus University

Proprio per quanto riguarda l’ambito delle Risorse Umane e della consulenza del lavoro, il corso di laurea magistrale della Link Campus University rappresenta una delle migliori opportunità formative presenti ad oggi nel nostro Paese. Avviato nel 2018, vanta una collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed un coordinatore di spicco come il professor Romano Benini. Quest’ultimo collabora con istituzioni di alto livello tra cui la Presidenza del Consiglio e può essere considerato uno dei massimi esperti di politiche del lavoro in Italia.

Il corso di laurea della Link Campus University fornisce dunque una preparazione d’eccellenza, in grado di formare diversi profili professionali: dall’esperto di analisi del mercato del lavoro al manager di progetto. Consente inoltre di apprendere tutte quelle competenze necessarie per affrontare l’esame di Stato per l’accesso al ruolo di consulente del lavoro.

Questo è in sostanza un corso di laurea magistrale di alto livello, consigliato a tutti coloro che vogliono fare carriera nell’ambito delle Risorse Umane e che desiderano raggiungere una preparazione superiore XXX per inserirsi prima possibile nel mondo del lavoro, rispondendo in questo modo alle richieste attuali con un bagaglio di competenze in linea con le esigenze del momento.