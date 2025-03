Consorzio di Bonifica Valle del Liri:Tariffe tra le più basse della regione

“L’aumento della quota variabile per la campagna irrigua ai consorziati del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino non è modificabile. Anzi, la nostra tariffa è tra le più competitive a livello regionale,” dichiarano congiuntamente il Commissario Straordinario del Consorzio, Sonia Ricci, e l’Assessore regionale al Bilancio, all’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Giancarlo Righini.

Ricci e Righini sottolineano anche l’intervento della Regione Lazio con un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro e ringraziano il Presidente della Consulta dei Sindaci del cassinate, Enzo Salera, per la collaborazione istituzionale.

“La tariffa attuale resterà invariata per i prossimi due anni, senza ulteriori aumenti, come promesso agli agricoltori, ai rappresentanti istituzionali e alle organizzazioni agricole del territorio,” concludono il Commissario e l’Assessore Regionale.