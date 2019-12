Consiglio Regionale Veneto: “Le difficoltà non ci fermano”

Durante i suoi auguri di Natale, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti si è complimentato per la resilienza di Venezia.

Nel suo messaggio in occasione delle festività natalizie e di fine-inizio anno il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, ha voluto sottolineare come “Venezia, quest’anno, è il simbolo del Veneto che non si ferma davanti alle difficoltà. Un Veneto capace di ripartire nonostante gravissimi problemi: lo scorso anno fu la tempesta Vaia a creare uno scenario devastante, dal novembre scorso è stata la volta dell’eccezionale sequenza di giornate segnate dall’Acqua granda che ha investito Venezia: questi sono il simbolo del Veneto che non si dà mai per vinto e in molti guardano con ammirazione a questo nostro spirito indomito.

Credo che nel festeggiare il Natale e la conclusione del 2019 sia giusto riconoscere questa grande carica che segna la nostra gente – ha proseguito Ciambetti – Con questo spirito, penso che tutti si sentano vicini oggi a quei lavoratori che stanno affrontando scenari di crisi occupazionali, dal settore dell’occhialeria alla Wanbao-Acc di Mel fino al passaggio Auchan-Conad per non parlare delle crisi editoriali che stanno investendo testate storiche della nostra realtà. A questi lavoratori, alle loro famiglie, a quanti vivono situazioni di disagio e di dolore la solidarietà di noi tutti”.