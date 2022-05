Milano, 25 maggio 2022 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, giovedì 26 maggio, alle 16:30 a Palazzo Marino.

Ad aprire la seduta le Domande a risposta immediata, poi un ordine del giorno collegato alla delibera già votata del Piano alienazione e valorizzazioni immobiliari (PAVI).

Seguiranno gli ordini del giorno e le mozioni presentati di seguito e la delibera di modifica del Regolamento del Consiglio che propone, nel giorno dell’adunanza, l’esposizione nel palazzo comunale della bandiera della Regione Lombardia insieme a quella del Comune di Milano, della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

La seduta, la cui chiusura è prevista per le ore 19:30

Mozione: Istituzione dell’“Autorità garante per i diritti della terza età”.

Mozione: Adesione alla campagna #datipercontare promossa da Period think tank aps.

Mozione: Azioni per la regolamentazione Movida selvaggia in Via San Maurilio, Piazza Borromeo, Via Valpetrosa, Via Torino, Via Vigna.

Mozione: Conferimento della Cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange e iniziative di solidarietà e sensibilizzazione sulla difesa della Libertà di informazione.

Mozione: Tradizionale luna park del carnevale ambrosiano.

Mozione: Riconoscimento memoria agente della Polizia Locale di Milano Nicolò Savarino ucciso in servizio il 12 gennaio 2012.

Mozione: Riqualificazione delle piazze del quartiere Bicocca.

Mozione: Creazione e attivazione di un “Protocollo Milano” per favorire la trasparenza nella catena degli Appalti e Subappalti dei cantieri urbani.

Mozione: Contributi a micro e piccole imprese per disagi del cantiere M4.

Ordine del giorno: Formazione per appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Milano.

Ordine del Giorno: Garantire in Consiglio comunale un momento di raccoglimento ad ogni solennità civile.

Mozione: Doposcuola nidi e scuole dell’infanzia.

Ordine del Giorno: Contrasto e messa al bando delle cosiddette terapie riparative o di conversione.

Mozione: Servizio di spazzamento delle strade.

Ordine del Giorno: “Milano città rifugio” per la difesa dei diritti umani.

Mozione: Proroga al provvedimento “Area b”.

Ordine del giorno: Per il mantenimento della gestione del Parco agricolo sud Milano a Città metropolitana.

Mozione: Rafforzamento Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale.

Ordine del giorno: Proposta di istituzione dell’albo dei caregiver.

Mozione: Giornata mondiale della salute mentale.

Mozione: Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del Giorno: Sostegno alla riforma della cittadinanza e riconoscimento diffuso dei diritti.

Mozione: Posizionamento paletti dissuasori anti-sosta nello spazio antistante la rampa utilizzata da persone con difficoltà motorie per accedere all’ufficio postale di Via Acerbi 34.

Mozione: Problematiche relative alla Sicurezza del Quartiere di Bruzzano.

Mozione: Campagna di sensibilizzazione al sostegno delle attività commerciali cittadine.

Mozione: Piazza Lavater – Modifica in corso d’opera del progetto di ristrutturazione con la realizzazione di un’aiuola alberata al centro della piazza.

Mozione: Provvedimenti viabilistici in Via San Dionigi.

Mozione: Interventi atti a ripristinare la sicurezza nei Giardini di piazza Aspromonte e a tutelare la quiete dei residenti.

Mozione: Realizzazione di strisce che regolamentano la sosta in via Leoncavallo e vie limitrofe e destinazione a parcheggio auto dell’area scoperta tra via Leoncavallo e via Fanfulla da Lodi.

Mozione: Fiume Olona.