Consigliera Pd Puglia apre sportello ‘ascolto cittadini’

– Uno sportello di ascolto per raccogliere i problemi dei pugliesi, individuare delle possibili soluzioni e aiutare chi è in difficoltà, visto anche il periodo di crisi provocato dall’emergenza Coronavirus. E’ l’iniziativa della consigliera regionale del Pd Puglia, Debora Ciliento, alla sua prima esperienza nell’Assise regionale dopo aver ricoperto il ruolo di assessore nel suo comune, a Trani.

La consigliera, per rispettare le regole anti Covid, ha deciso anche di rendere pubblico il suo numero di cellulare per permettere a chi vorrà di prenotare gli incontri attraverso un sms o anche telefonando, evitando così che nell’ufficio possano ritrovarsi contemporaneamente più persone.

“Da semplice cittadina – spiega – ad assessore del Comune di Trani fino all’attuale ruolo che rivesto in Regione ho sempre prestato ascolto alle difficoltà e alle richieste dei cittadini.

Per questo motivo ritengo opportuno continuare a dedicare il giusto tempo per tutti coloro che ne avranno bisogno”.

Ciliento riceverà i cittadini una volta a settimana, tutti i giovedì dalle 18 alle 20, nella sede provinciale del Pd, a Trani. “Per rispettare le restrizioni Covid – spiega – sarà necessario prendere appuntamento, basterà chiamare o inviare un messaggio al mio numero di telefono: 392.9161113”. Una idea, quella di diffondere il proprio numero di cellulare, messa in pratica da anni dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, per avere un contatto diretto con i cittadini.