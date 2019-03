Il capogruppo della Lega a Verona si è dimesso per protesta contro il Congresso delle Famiglie.

Mauro Bonato, consigliere comunale di Verona ha deciso di dimettersi dalla sua carica per protestare contro il Congresso delle Famiglie.

Parlando delle sue motivazione, ha dichiarato che: “La Lega è nata per ottenere l’autonomia delle regioni, non per sindacare su temi etici o famigliari. Se va avanti così torneremo a tempi antichi dove le donne fanno solo le schiave degli uomini”.

Inoltre, ha aggiunto che: “Le affermazioni fatte da alcune persone chiamate come relatori, che hanno equiparato omosessualità a satanismo sono agghiaccianti.” Tra queste potremmo citare la dichiarazione di Silvana de Mari, che ha paragonato l’atto sessuale tra due persone dello stesso sesso “a una forma di violenza fisica usata anche come pratica di iniziazione al satanismo”.

Bonato ha attaccato anche il ministro Fontana, dicendogli che: “se voleva fare un convegno coi suoi fan lo poteva fare, ma senza il supporto delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Comune di Verona che deve avere a cuore tutti e non soltanto una parte.”

In tutto ciò, la Lega ha provato a correre ai ripari. Gianantonio da Re, segretario veneto del partito, ha infatti fatto sapere che: “Bonato non è della Lega e parla esclusivamente a nome di sé stesso. Se il suo nome è associato a quello della Lega è solo per un cavillo regolamentare del Comune, che ne impedisce la rimozione dai gruppi consiliari”.

Per chiudere in bellezza, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato che: “Ognuno fa quello che vuole: io ci vado. Io ci vado con tutto il rispetto per le scelte di vita di ciascuno”.