Confiscate due ville agli Spada: le strutture valgono oltre 450.000 euro

Per i militari ci sarebbe stata, dunque, una significativa sproporzione tra quanto dichiarato e quanto posseduto dagli indagati. «Entrambi, sia il marito (già noto per spaccio, usura,estorsione, ricettazione, rapina, minacce, rissa, truffa, associazione a delinquere,resistenza, abusivismo edilizio) che la moglie (nota per spaccio, truffa e ricettazione), risultano disoccupati» fanno sapere dal Comando provinciale dell’Arma. Le indagini patrimoniali, avviate dal Norm (con il tenente Esposito) sono state proseguite e approfondite dal capitano Ivan Mastromanno e dal tenente Di Mario che grazie a un complesso lavoro della Sezione Operativa hanno raccolto tutti gli elementi utili a sostanziare prima i sequestri e ora la confisca. I carabinieri hanno non solo avanzato e ottenuto il sequestro dei beni in possesso dei coniugi: nei confronti del trentanovenne è scattato anche un decreto di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per un anno.

Il provvedimento di confisca è stato notificato anche al custode giudiziario per la successiva immissione degli immobili in possesso all’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata. La misura della sorveglianza speciale, hanno fatto sapere ancora da lComando provinciale dell’Arma, diverrà esecutiva nei confronti del trentanovenne quando «terminerà la misura cautelare degli arresti domiciliari a cui attualmente è sottoposto per i reati di associazione a delinquere, usura e spaccio di sostanze stupefacenti»-