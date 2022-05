(Cittadino e Provincia) – Perugia, 23 maggio ‘22 – E’ in programma domani, martedì 24 maggio, nella Sala Pagliacci della Provincia di Perugia, alle ore 12, la presentazione del progetto “Le Gemme dell’Anima”, pensato per far crescere il sentimento di appartenenza alla natura.

Il progetto ideato da Iris Valorosi, fondatrice e presidente dell’Associazione Palestra delle Emozioni, promosso anche dal Comune di Monte Santa Maria Tiberina, è centrato sulle meraviglie della terra ed è composto da un libro con immagini legate all’Umbria, realizzato anche per le persone non vedenti, e da suggerimenti di educazione civica, rivolti in particolare ai bambini delle scuole, con l’iniziativa denominata “Gli animali nostri insegnanti”.

Alla conferenza stampa insieme a Valorosi sarà presente la sindaca di Monte Santa Maria Tiberina.

