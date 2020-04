Confagricoltura Fvg, persi oltre 45 mln

Il settore agrituristico del Friuli Venezia Giulia “è praticamente in ginocchio, con i suoi 4.434 posti letto e 27.579 coperti inutilizzati, con un danno stimato, per questo periodo, di oltre 45 milioni di euro”

E’ la stima di Confagricoltura Fvg che traccia un primo bilancio dei danni subiti dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Nelle 670 strutture agrituristiche del Friuli Venezia Giulia, spiega Confagricoltura, in media, transitano oltre 70mila turisti l’anno, ovvero il 2 per cento di quelli che utilizzano in Italia, complessivamente, le strutture agrituristiche per trascorrere un periodo di vacanza.