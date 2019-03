Condizioni disperate per motociclista volato in curva a Dro: ha perso il controllo dello scooter

L’uomo si trova ora al Santa Chiara di Trento

Grave incidente nella mattinata di oggi a Pietramurata di Dro, in provincia di Trento. Un uomo di 74 anni ha perso il controllo del suo scooter nell’affrontare una semicurva, ed è volato fuori dalla carreggiata. Un tragico volo di almeno venti metri che lo ha ridotto in fin di vita. si tratta di Germano Cantini, residente a Comano, che intorno a mezzogiorno stava percorrendo la statale della Gardesana, all’altezza della pescicoltura, ma fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli nello schianto. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco volontari di Dro, tutti coordinati dalla centrale Unica Emergenza del 112. Il 74enne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove resta in condizioni disperate per politraumi. Il traffico della statale ne ha risentito per circa un’ora, durante la quale la strada è rimasta bloccata in entrambe i sensi di marcia per consentire ai mezzi di soccorso di muoversi in libera autonomia. Lunghe code in entrambe le direzioni.