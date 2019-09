Concorso Regione Campania: prima giornata di preselettive

Anche se tutto sembrava cominciato per il verso giusto, il primo giorno di prove preselettive per ilconcorso della Regione Campania si è trasformato in un incubo per migliaia di candidati. Dalle 7, gli iscritti convocati per la prima giornata, provenienti da tutta Italia, si sono presentati davanti ai cancelli della Mostra d’Oltremare. Intorno alle 8, a piccoli gruppi, sono stati fatti entrare nei vari padiglioni per il riconoscimento.

L’inizio della prova era previsto per le ore 10, ma a mezzogiorno, il test non era ancora cominciato. Alcuni candidati hanno deciso di abbandonare i padiglioni, presi dal caldo e dalla mancanza di informazioni fornite dai commissari. Hanno raccontato di un intoppo tecnico che ha rallentato la stampa della prova. Si verrà, poi, a sapere, della rottura delle fotocopiatrici. L’attesa, però, pare non fosse l’unico disagio. Chi ha abbandonato prima dell’inizio ha svelato padiglioni con scarsa areazione e l’impossibilità di andare in bagno, così come di poter avere neanche una bottiglia d’acqua. Problematiche non da poco per chi era in attesa da circa 5 ore.