Concorso-record spazzini a Venezia

Per fare lo spazzino a Venezia sono state presentate 3.580 domande, 3.441 delle quali sono state accolte: due terzi degli aspiranti netturbini si sono effettivamente presentati oggi per la prova scritta. Lo rende noto la municipalizzata Veritas, specificando che il concorso riguardava l’intera Provincia. Alla ‘chiamata’ hanno risposto anche 44 persone dalla Campania e 67 dalla Sicilia; sul fronte dell’età, invece, ben 1.045 sono stati quelli tra i 40 e 50 anni mentre 777 sono stati i 20enni. I candidati hanno dovuto rispondere a 30 domande con due di riserva e solo 400 di loro passeranno la prova. Questi ultimi sosterranno un colloquio che consentirà di stilare una graduatoria con validità pluriennale per l’entrata in ruolo, a tempo determinato o indeterminato, via via che si registreranno vuoti nell’organico attuale. Tra i 3.441 ammessi c’erano anche 160 laureati e 443 persone con attestati.