COMUNICATO STAMPA PRESENTAZIONE ” Calendario CARABINIERANDO 2020 “ANGELI SULLA TERRA” e il Calendario Francescano 2020 realizzati da Antonio Mariella

Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 18:00, presso il complesso Monacelle in via Roma a Casamassima (Ba) si presenterà il Calendario CARABINIERANDO 2020 “ANGELI SULLA TERRA” e il Calendario Francescano 2020 realizzati da Antonio Mariella in collaborazione con l’azienda “Grafica080” con il patrocinio del Comune di Casamassima.

Alla presentazione interverranno:

ANTONIO MARIELLA

Appuntato Scelto QS e Autore del Calendario Carabinierando 2020 “ANGELI SULLA TERRA”

SERGIO DE CAPRIO

Capitano Ultimo

FRA RUGGIERO DORONZO

Direttore responsabile della rivista Aurora Serafica dei Frati Minori Cappuccini di Puglia

GIANREMO MONTAGNANI

Professore ed esperto d’arte

GIANLUCA ZACCHEO

Moderatore

Alle ore 19:00 seguirà l’inaugurazione della mostra delle tavole artistiche: Carabinieri per sorridere e Frati Cappuccini. Sarà possibile ammirare le opere in mostra dal 6 all’8 dicembre 2019 presso il complesso Monacelle tutti i giorni dalle ore 17:30 alle ore 21:00 con ingresso LIBERO.

La sapiente e meditata espressione artistica di Antonio Mariella, già noto a livello nazionale per i suoi testi e calendari che rendono omaggio alla figura del Carabiniere, si identifica nella vicinanza a tutti i cittadini e rende omaggio con le sue opere, non solo alla figura del Carabiniere, ma a tutta la Benemerita.

Ospite d’onore alla presentazione e simbolo della lotta alla mafia, il Colonnello Sergio De Caprio, Capitano Ultimo, fondatore del CRIMOR (Unità Militare Combattente), che con i suoi uomini, è stato l’artefice dell’arresto di Totò Riina nel 1993 e da sempre uomo attento ai più deboli.

“Non c’è bisogno di azioni evidenti per cambiare il mondo, a volte basta un semplice sorriso per aprire il cuore delle persone, per dargli conforto e gioia, per non farle sentire sole”.

A. Mariella

Per ulteriori contatti:

Adriana Colacicco e Gerardo Gatti

Tel. 380.474.4690

E_mail: progettodivita.italia@gmail.com