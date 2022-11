Comunicato Stampa N°76/2022 Covid-19: i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia

Nel periodo 19 ottobre–01 novembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,77-0,91), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce e si trova sotto la soglia epidemica: Rt=0,84 (0,81-0,87) all’ 01/11/2022 vs Rt=0,90 (0,87-0,93) al 25/10/2022.

