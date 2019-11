Comunicato stampa convegno ‘COSCIENZA CIVICA E VALORI LEGALMENTE RICONOSCIUTI’

COMUNICATO STAMPA

Giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18:30, nella sala congressi della ex Lum a Gioia del Colle (Ba) in via Paolo Cassano 7, si terrà il Convegno ‘COSCIENZA CIVICA E VALORI LEGALMENTE RICONOSCIUTI’ organizzato dal Progetto di Vita in collaborazione con Tribunaliitaliani.it con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del comune di Gioia del Colle (comune capofila), di Casamassima, di Sammichele di Bari e Romanzi Italiani.

All’incontro interverranno:

GIOVANNI MASTRANGELO

Sindaco di Gioia del Colle (Ba)

ADRIANA COLACICCO

Co – Fondatrice del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese – Collaborazione con Tribunaliitaliani.it

GERARDO GATTI

Co – Fondatore del Progetto di Vita – Encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e dal Presidente della Repubblica Francese – Collaborazione con Tribunaliitaliani.it

PAOLO DE CHIARA

Giornalista e scrittore – Premio Legalità 2019

MARIA TERESA NOTARIANNI

Giornalista e Storyteller – Moderatrice dell’evento

La cultura della legalità intesa come consapevolezza sociale/mondiale diverrà così il seme che porterà alla luce i nuovi comportamenti dei giovani cittadini determinati e consapevoli in grado di lottare contro le mafie. Con questo Convegno si vuole intraprendere in tutte le regioni d’Italia, LA PRIMA TAPPA PREVISTA A GIOIA DEL COLLE, un viaggio nell’educazione alla legalità e alla responsabilità.

La lotta alle mafie riguarda ognuno di noi, riguarda la collettività, le istituzioni.

Il Convegno sarà arricchito dalle opere del maestro gioiese Filippo Maria Cazzolla.

Per ulteriori contatti:

Adriana Colacicco – Gerardo Gatti

E_mail: progettodivita.italia@gmail.com

Tel.: 380.474.4690