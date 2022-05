Proseguono gli incontri di “Comuni in linea” appuntamento settimanale che il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità , con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.

Lunedi 23 maggio affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, il Vicesindaco della Città metropolitana ha ricevuto il primo cittadino di Lombardore.

Al centro dell’incontro la realizzazione della rotatoria situata tra l’abitato e il torrente Malone sulla Strada provinciale 267. L’opera è finanziata in parte con fondi ministeriali ed in parte con fondi privati e andrebbe a migliorare la viabilità in un punto trafficato e soggetto a numerosi incidenti. Per poter fornire il nulla osta all’apertura dei cantieri gli uffici della Città metropolitana hanno richiesto all’amministrazione comunale alcune integrazioni rispetto al progetto, alla realizzazione di banchine, cordoli, al posizionamento della segnaletica oltre alla definizione di un preciso cronoprogramma.