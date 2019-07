Comuni accessibili, Santa Margherita si conferma bandiera lilla

Santa Margherita Ligure è stata riconfermata Bandiera Lilla, riconoscimento per la qualità dei servizi rivolti a persone con difficoltà motorie o disabilità, ottenuta per la prima volta nel 2014 e mantenuta finora. Santa Margherita è l’unico Comune ad avere ottenuto il riconoscimento in provincia di Genova; gli altri sono Albissola Marina, Albisola Superiore, Diano Marina, Finale Ligure, Levanto, Pietra Ligure e Spotorno.

«Ci congratuliamo con voi per le migliorie apportate che testimoniano come sia pienamente condiviso il modello da noi adottato e promosso che prevede un costante miglioramento dell’accessibilità, a volte fatto di piccoli passi e a volte di più grandi, ma sempre senza interruzione» si legge nella comunicazione a firma del presidente di Bandiera Lilla Roberto Bazzano.

Così commenta la notizia il sindaco Paolo Donadoni: «Da oltre cinque anni lavoriamo, insieme a Cittadini e Associazioni, coinvolti nell’accoglienza turistica, per un continuo miglioramento. Ricevere questa attestazione, oltre ad essere gratificante, rappresenta una conferma che Santa Margherita Ligure sta crescendo nella tutela dell’ambiente, nel potenziamento dei servizi e nell’abbattimento delle barriere architettoniche».