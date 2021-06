Comune Genova, stop ai drink all’aperto dalle 24 alle 7

Misura anti assembramento del Comune di Genova: infatti saranno vietati il consumo e la detenzione di bevande alcoliche in aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione dei dehors dei locali, in tutta l’area del centro storico dalla mezzanotte alle 7 del mattino fino al 1° settembre, con possibilità di estensione in base ai risultati della sperimentazione. E’ quanto dispone un’ordinanza firmata dal sindaco Marco Bucci su proposta degli assessori al Commercio e Centro Storico Paola Bordilli e alla Sicurezza Giorgio Viale.

“La misura è resa necessaria dal forte afflusso di persone dovuto alla progressiva riapertura dei servizi di somministrazione e ristorazione ed è stata presa per mitigare fenomeni di assembramento, risse, aggressioni e danneggiamenti nelle zone della movida a tutela dei residenti, dei commercianti e di tutti coloro che vivono la realtà del centro storico”, spiega Palazzo Tursi in una nota. “Riteniamo non possano essere tollerabili situazioni come quelle avvenute nelle scorse notti in centro storico e con questa ordinanza contiamo di poter fornire uno strumento in più alle forze dell’ordine per poter meglio presidiare il territorio”, spiegano gli assessori Bordilli e Viale.