Comune Genova: Bucci,piano Centro storico nostro nuovo ponte

Dieci ambiti di intervento, ognuno dei quali strutturato su 10 linee d’azione, 100 punti che costituiscono il piano complessivo per la riqualificazione del centro storico di Genova. Il piano, chiamato ‘Caruggi’, avrà a disposizione 137 milioni e 200 mila euro, la maggior parte dei quali provenienti da fondi europei e per circa 20 milioni dal bilancio dell’amministrazione.

Secondo il sindaco di Genova Marco Bucci l’obbiettivo reale del piano è “aumentare la qualità di vita coinvolgendo in una logica bottom up, dal basso, chi vive, lavora e opera nel centro storico – ha sottolineato durante la presentazione ufficiale degli interventi nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi – mettendo insieme diversi aspetti dal commercio, alla sicurezza, dall’illuminazione alla mobilità”. E ancora turismo, movida, tempo libero, interventi socio-educativi, pulizia, urbanistica. Gli interventi saranno realizzati entro un minimo di sei mesi e un massimo di 5 anni, negli auspici del Comune. “Questo progetto è il nuovo ponte – ha detto -, speriamo di applicare quel modello Genova anche in questo ambito. Ma questo progetto finirà male, saranno soldi buttati via, se non ci sarà la collaborazione di tutti, ognuno nel suo campo”.