Comune e Vigili del Fuoco di Potenza organizzano il giorno della Befana

Il salvataggio della Befana da un incendio e le immancabili caramelle per i bambini. Lunedì 6 gennaio alle 11 in piazza Don Bosco a Potenza.

E’ stata scelta piazza Don Bosco quest’anno per il tradizionale appuntamento della Befana che i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comune, festeggeranno lunedì 6 gennaio 2020, a cominciare dalle ore 11. Previsto il salvataggio della Befana da un incendio simulato e la distribuzione di caramelle e dolciumi ai bambini dalla Befana salvata.

“L’Epifania, festa cristiana alla quale le nostre famiglie sono molto legate, trova nella figura della Befana un personaggio significativo, soprattutto nell’immaginario dei più piccoli. Legarne il suo arrivo a un momento di gioia e di divertimento unisce le generazioni e porta a riscoprire la bellezza dello stare insieme e del far festa con i nostri figli. I Vigili del fuoco – spiega l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio, ricordando anche la collaborazione del consigliere Michele Beneventi – rappresentano per tutti noi molto di più del servizio che assicurano quotidianamente alla nostra comunità. Sono coloro grazie ai quali possiamo sentirci al sicuro e nei quali possiamo confidare in tutte quelle situazioni critiche che possono vederci protagonisti. Vivere un momento di svago insieme a loro, ce li mostra più vicini e fa sì che anche i più piccoli possano vederli davvero come preziosi amici” conclude la D’Ottavio.