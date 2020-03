Comune di Pavia: centri anti-violenza reperibili h24

Viste le disposizioni in vigore in relazione all’emergenza da Coronavirus, le sedi dei centri antiviolenza sono chiuse all’accoglienza del pubblico. L’attività dei centri non è però interrotta: le operatrici e le professioniste rispondono alle richieste telefoniche negli orari di apertura e mediante i numeri di reperibilità h24. Di seguito i recapiti di contatto:

Cooperativa LiberaMente-Percorsi di Donne contro la Violenza Onlus , gestore del centro antiviolenza con sede a Pavia :

: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, tel. 0382/32136 e numero verde 800 30 68 50

reperibilità h24 tel. 334/2606499

email centroantiviolenzapv@gmail.com

Associazione Chiara Onlus , gestore del centro antiviolenza con sede a Voghera (PV) :

: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 (giovedì dalle 15.30 alle 19.00), tel. 0383/1915589 e 366/3432914

reperibilità h24 tel. 328.9556295

email gruppochiara@gmail.com

Cooperativa Kore Onlus , gestore del centro antiviolenza con sede a Vigevano (PV) :

: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, tel. 351/9521151

reperibilità h24 tel 349/2827999

email centroantiviolenzakore@gmail.com

La Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia – coordinata dal Comune di Pavia – coinvolge enti e istituzioni, presidi ospedalieri e sanitari, forze dell’ordine, centri antiviolenza, sindacati, ordini professionali e collegi; tutti i Comuni della provincia sono rappresentati attraverso l’adesione dei Piani di Zona. La Rete opera in modo coordinato su tutto il territorio provinciale per aiutare le donne vittime di violenza e i loro figli. Agisce nella tutela della privacy e i suoi servizi sono completamente gratuiti.

Per info: antiviolenza@comune.pv.it