Comune di Palermo: nessun blocco dei pagamenti

Sia il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che l’assessore al Bilancio Roberto D’Agostino, hanno ribadito che non ci sarà uno stop dei pagamenti.

Il sindaco ha infatti dichiarato che: “Il Comune di Palermo, come tutti i comuni, ha una situazione difficile e anche per questo l’ANCI ha posto il tema della tenuta finanziaria degli Enti locali al Governo nazionale. Ma pur di fronte alla difficoltà, nessuno al Comune di Palermo ha pensato di interrompere i pagamenti e comunque si farà fede agli impegni assunti. Una particolare attenzione, oggi più di ieri, sarà posta a tutti quei pagamenti che sono legati alla fornitura di servizi e a funzioni di assistenza sociale per i più fragili, che più di altri rischiano di subire le conseguenze dell’attuale situazione”.

Anche l’assessore al Bilancio: “Non abbiamo previsto alcun blocco dei pagamenti e dei procedimenti di pagamento in corso. Di fronte alla inevitabile contrazione delle entrate se non subentreranno nuovi provvedimenti da parte dei Governi nazionale e regionale, anche il Comune di Palermo si sta attrezzando per fronteggiare quella che non è ancora una emergenza ma potrebbe diventarlo. Proprio per questo, è stato previsto che solo per i futuri impegni di spesa (e non quindi per i procedimenti già avviati) il visto di legittimità contabile sia apposto solo per tutti i provvedimenti legati all’emergenza e alla garanzia di servizi e funzioni essenziali”.