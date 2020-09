Comunali:Laurencet (Fdi), con Girardini per migliorare Aosta

Paolo Laurencet, candidato sindaco di Aosta del centro destra appoggerà nel ballottaggio Giovanni Giardini di Rinascimento Aosta. “”Il nostro obiettivo – spiega – è quello di portare avanti le nostre istanze cercando di avere la possibilità di realizzare più punti possibili del nostro programma elettorale”. Secondo Laurencet, responsabile economico di Fratelli d’Italia Valle d’Aosta, “Rinascimento è l’unica possibilità per lavorare di comune accordo per migliorare Aosta”. “È innegabile, – prosegue – su alcuni temi i nostri pensieri divergono, ma, in virtù dei risultati elettorali, l’unico modo per attuare il netto cambio di rotta che noi auspichiamo è quello di promuovere al ballottaggio la lista di Rinascimento”.