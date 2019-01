Compagnia carabinieri di bibbiena: un arresto per “stalking”

Nella nottata di oggi 10 gennaio 2019 i Carabinieri della Stazione di Chiusi della Verna hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “stalking” un cittadino italiano di 52 anni.

L’uomo già negli ultimi tempi si era reso autore di una lunga serie di comportamenti minatori, vessatori e persecutori nei confronti della sua ex compagna, una 45enne del posto, non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale. Tali atteggiamenti erano diventati, dalla fine di dicembre, sempre più invasivi e pericolosi, al punto che la donna si era vista costretta a rappresentare tale situazione ai Carabinieri della Stazione di Chiusi della Verna, con la proposizione di denunce contro l’uomo. Di particolare rilevanze l’episodio avvenuto nella notte del 1^ gennaio, quando l’odierno arrestato si era presentato nei pressi dell’abitazione della donna, ed al culmine dell’ennesima lite, l’aveva aggredita verbalmente e fisicamente, percuotendola, ma senza provocarle lesioni.

Grazie alla ricostruzione di fatti analoghi risalenti nel tempo, effettuata minuziosamente dai militari della Stazione di Chiusi della Verna, e non potendosi escludere che potessero essere reiterati dall’uomo, veniva eseguito un servizio preventivo notturno, nel corso del quale il soggetto veniva sorpreso avvicinarsi all’abitazione della ex, manifestando il chiaro intento di accedervi allo scopo di ingenerare ulteriori timori, paure e preoccupazioni alla donna.

Veniva pertanto tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, sarà condotto presso il Tribunale di Arezzo per essere sottoposto a rito direttissimo.