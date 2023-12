(Adnkronos) – Quattordici persone sono state portate in ospedale, dopo essere state esposte a sostanze tossiche come candeggina e acido cloridrico, fuoriuscite dalla Tintoria Lariana, in via Donatori di Sangue 8, nella frazione Camerlata di Como. Lo rende noto il 118, che ha valutato in tutto 23 persone rimaste coinvolte nell'incidente, avvenuto intorno alle 14.15. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)