Comincia il Festival del Giornalismo di Perugia

È giunto alla 13° edizione l’International Journalism Festival, che ogni anno attiva artisti, giornalisti, accademici e attivisti.

Gli ospiti del Festival del Giornalismo di Perugia provengono da ogni parte del mondo. Comincia oggi, mercoledì 3 aprile, la 13° edizione dell’International Journalism Festival, che durerà fino al 7 aprile con un cartellone ricco di eventi e conferenze. Per cinque giorni Perugia diventerà culla di idee e nido di dibattito sul giornalismo e sui temi più importanti che segnano la società di oggi. Sarà un Festival “sempre più aperto al mondo”, come ha spiegato la sua fondatrice Arianna Ciccone. Il programma prevede l’intervento di più di 600 speaker – di cui quasi la metà donne-, tra esperti, giornalisti, accademici, attivisti, e ovviamente il pubblico, che potrà assistere gratuitamente e liberamente alle conferenze o seguirle in live streaming.