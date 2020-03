Come vincere ansia e paura durante i coronavirus

il parere degli psicologi: bisogna giocare d’anticipo pe prevenire le paure.

L’invito dello specialista è quello di fare ogni giorno una check list per tenere questi problemi sotto controllo. E magari disinnescarli. “Sí in questi giorni gli psicologi stanno lavorando molto – conferma Duò all’ANSA – Perché il disagio psichico, un pò come il coronavirus, fa male soprattutto a chi è più debole, così questa situazione traumatica colpisce i più fragili. Che magari, in condizioni normali, riescono a dominarsi. Ma ora no”. Il consiglio? “Si può paragonare questa situazione a un castello infestato di fantasmi – spiega lo specialista – quello che non si deve fare è ignorarli, continuare a comportarsi come se fossimo persone tutte d’un pezzo. Meglio guardarli in faccia, i fantasmi: riconoscere che esistono è già un passo avanti per affrontarli e vincerli”.