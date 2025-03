Come trovare offerte di lavoro per categorie protette: guida alla ricerca efficace

Esiste un particolare gruppo di persone che necessita di canali tutelati per l’accesso al lavoro e di una speciale difesa dalla discriminazione, in linea con i valori di diversity e inclusione. Stiamo parlando di tutti quegli individui che fanno parte delle categorie protette, che comprendono persone con disabilità, patologie gravi e altre forme di invalidità psicofisiche.

Questa categoria è tutelata dalla Legge 68/99, che obbliga le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere una quota di lavoratori appartenenti a questa categoria, garantendo incentivi economici. Inoltre, i lavoratori appartenenti a questa categoria devono avere un contratto di lavoro regolato dalle stesse normative applicate a tutti gli altri dipendenti, possono usufruire di permessi retribuiti dall’INPS (Legge 104) e hanno diritto a un trattamento economico pari a quello degli altri lavoratori.

Ma come possono questi individui trovare offerte di lavoro in linea con le proprie esigenze? In questo articolo vogliamo dare qualche suggerimento per facilitare la ricerca.

Collocamento mirato per le categorie protette

Una delle prime cose da fare quando si rientra nelle categorie protette e si desidera trovare lavoro è iscriversi al collocamento mirato.

Questa pratica, da effettuare presso il Centro per l’Impiego di competenza (comunale o provinciale), consente infatti di accedere a offerte di lavoro riservate e adeguate alle proprie capacità e condizioni.

Questo significa che il candidato viene immediatamente inserito nelle liste di collocamento mirato (che le aziende consultano per le assunzioni obbligatorie) e può usufruire di un sistema di intermediazione tra imprese e lavoratori.

Questi Centri per l’Impiego garantiscono anche servizi di orientamento professionale, aiuto nella redazione del curriculum e preparazione ai colloqui di lavoro, rendendo ancora più efficace la ricerca di un impiego.

Portali specializzati

Esistono diversi siti web dedicati alla ricerca di lavoro per le categorie protette, nati con lo scopo di supportare le aziende che hanno la necessità di trovare personale in poco tempo e con requisiti ideali alle esigenze aziendali e, al tempo stesso, assistere i candidati nel trovare l’opportunità lavorativa perfetta.

Questa pratica consente di risparmiare tempo nella ricerca, basandosi su annunci mirati invece che su quelli generici e potendo contare sul supporto di professionisti esperti, specializzati e attenti ai temi di Diversity & Inclusion.

Networking

Un’altra strategia molto efficace per trovare lavoro quando si fa parte delle categorie protette è il networking.

Questo significa partecipare a eventi di recruiting e career day dedicati alle categorie protette, seguire sui social professionali le aziende che assumono (così da vedere in tempo reale le posizioni aperte dedicate), entrare in contatto con associazioni e cooperative che supportano l’inserimento nel mondo del lavoro e partecipare a concorsi pubblici riservati alle categorie protette e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una pratica da poter svolgere in autonomia, per incrementare le possibilità professionali oltre a quelle provenienti dai “canali ufficiali” che sono stati menzionati sopra. Fondamentale infine il passaparola, in modo da far sapere alle persone conosciute che si sta cercando lavoro e ampliare ulteriormente le proprie chances.