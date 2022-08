Come riconoscere un sito di gambling affidabile

Inutile girarci attorno, se c’è un settore che negli ultimi anni è cresciuto a dismisura, beh quello è di sicuro il gioco d’azzardo in rete. O anche gambling se preferite usare un’espressione più internazionale, il risultato non cambia per nulla.

Altrettanto ovviamente, l’aumento di visite su portali di casinò virtuali, poker online, slot machine et similia è dovuto principalmente a due fattori. Il primo è la quasi “naturale” crescita ed evoluzione di Internet, soprattutto oggi che viene fruito sia dai giovanissimi che dagli utenti più maturi, mentre il secondo, purtroppo, è dovuto all’arrivo del Covid – 19 in tutto il mondo.

Infatti, visto che per parecchi giorni la maggior parte delle persone ha passato tra le mura di casa molto più tempo rispetto alla media, è stata una scelta quasi “scontata” quella di rifugiarsi nella vasta dimensione dell’online. Una dimensione, va ricordato, che continua ad evolversi ed a mutare anche mentre si leggono queste righe.

Accendendo alla rete le persone in casa hanno dunque potuto continuare a studiare, a lavorare, ad informarsi, a tenersi in contatto con i propri cari, ad acculturarsi ed a fare tantissime altre attività visto che fuori di casa non si poteva andare se non per motivi strettamente necessari.

Quindi, se fuori non si poteva andare e se il proprio turno in smart working, che cosa si poteva fare? Oltre a dedicarsi ad hooby più “fisici”, dal fitness al dedicarsi ad uno strumento musicale, moltissime persone hanno fatto ancora più propria la dimensione online dedicandosi a film e serie TV, social network, video, streaming e soprattutto videogiochi in tutte le forme e salse.

In questa maniera era possibile sia staccare la testa dalla situazione che fare quattro chiacchiere con gli altri giocatori. Un processo del genere si è verificato soprattutto nelle sessioni di gioco d’azzardo anche se non sono mancate delle problematiche, in primis la diffusione di app e portali non certificati e decisamente truffaldini. Come riconoscerli dunque? Scopriamolo tutti assieme qui sotto!

Prima di tutto occorre prestare attenzione all’aspetto estetico. Se la grafica vi sembra troppo sorpassata e ci sono fin troppi errori grammaticali allora qualche campanello suonerà, ma attenzione perché non è finita qui.

Se esplorando le varie pagine che compongono il sito non si trovano le certificazioni AAMS, i numeri verdi per il servizio di Assistenza Clienti, le istruzioni sui metodi di pagamento, i bonus ed i depositi e soprattutto gli inviti al gioco responsabile, allora è certo che tale sito o app non riceverà un “premio per l’onestà”.

Inoltre non vanno neanche dimenticati i giochi stessi. Se questi non sono presenti in numero sufficiente, non sono abbastanza variegati tra di loro, non sono ottimizzati per il gioco da mobile e non ci sono traduzioni in italiano, allora, sapete già che dovete allontanarvi da quel portale il più presto che potete.

In conclusione, se proprio volete giocare fatelo almeno sui portali certificati per evitare truffe e raggiri, ma anche così facendo tenete sempre a mente di giocare sempre con la giusta moderazione e ragionevolezza.