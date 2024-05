Come migliorare il proprio inglese per lavoro (e perché farlo)

tutor di inglese online https://englishlive.ef.com/it-it/insegnanti/

L’inglese è tra le lingue più parlate al mondo. Soprattutto sul lavoro, nell’ambiente business. Imparare questa lingua, dunque, è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire in nessun modo. Ma quali sono i metodi per migliorare l’inglese? Molteplici: seguire le serie e i film in lingua originale è piuttosto utile, ma affiancarsi a una figura specializzata è spesso fondamentale, come un tutor di inglese online.

Imparare l’inglese per lavoro: quali sono i blocchi da superare

Molti di noi conoscono la lingua inglese in modo basilare, appresa tra i banchi di scuola. Ma l’inglese scolastico non è mai sufficiente, pertanto è fondamentale approfondire la lingua, i modi di dire e tanto altro. In tal senso, ci sono molti blocchi da superare, come la paura di sbagliare: è uno degli ostacoli che spesso impediscono una reale crescita.

Anche la paura di non essere all’altezza della situazione non va sottovalutata: è chiaro che, soprattutto agli inizi, si sbaglierà. Ed è perfettamente normale che ci si sentirà un po’ in soggezione, perché non è la nostra lingua: per diventare madrelingua inglese, si deve sbagliare. Proprio così.

C’è anche un altro aspetto da prendere in esame: qual è l’obiettivo? Imparare l’inglese per trasferirsi, per candidarsi in un posto di lavoro che prevede l’uso della lingua? Mai perdere di vista l’obiettivo, che dà una reale spinta per l’insegnamento.

I metodi più diffusi

Prima regola: leggere e pensare in inglese. Non è una lingua difficile e, in realtà, nel corso degli anni abbiamo assimilato moltissime basi per impararla senza particolari difficoltà. Naturalmente, suggeriamo di iniziare da libri facili da leggere. Per esempio? Harry Potter! Il primo volume è molto semplice ed è un’ottima palestra di allenamento.

Come si pensa in inglese, però? Ci si allena per qualche minuto al giorno, magari buttando giù su un taccuino proprio i pensieri. Certo, dal momento in cui non è la nostra lingua “madre”, è perfettamente normale sbagliare agli inizi. Ma non c’è alcun motivo per non provarci, anche perché è tra i metodi migliori per allenarsi e affinare la lingua.

L’importanza di un tutor

Al di là delle tecniche che si possono mettere in pratica da soli, è importante sottolineare che affiancarsi a uno specialista permette di risolvere molti dubbi. L’inglese accademico non va bene per il mercato del lavoro, né per chi vuole trasferirsi all’estero. Frequentare lezioni private con un tutor permette di sviluppare una migliore padronanza del linguaggio.

I vantaggi di rivolgersi a un tutor, poi, sono molteplici: programma personalizzati, la possibilità di scegliere il tutor, una maggiore sicurezza, perché sappiamo che spesso quando si frequentano classi con tante persone non si trova quasi mai il coraggio di alzare la mano e fare quella domanda in più.

L’inglese, che spesso è definito come lingua del mondo o lingua franca, viene parlato da 360 milioni di persone come prima lingua, ma sono quasi due miliardi le persone che lo parlano in tutto il mondo. Per avanzare nel mondo del lavoro, dunque, e valutare opportunità migliori, non possiamo che raccomandare di mettersi alla prova con un tutor specializzato.