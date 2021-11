Come investire 20000 euro | I migliori modi per fare soldi investendo 20000 euro

Quando ci si chiede come investire 20000 euro, questo è sicuramente un buon segno. Dopo tutto, avere questa somma da investire significa che sei sulla strada veloce per costruire una ricchezza a lungo termine. Questo è particolarmente vero se puoi investire 20000 euro e lasciarli da soli per un decennio o due, dando all’interesse composto tutto il tempo e lo spazio per fare il suo lavoro.

Ma quanto si può ottenere se si investono 20000 euro con saggezza, oggi?

Dipende davvero da come investi i tuoi soldi e dal rendimento medio che ottieni. Se trovassi il modo di investire 20000 euro e potessi lasciarli guadagnare un rendimento del 6% per 20 anni, avresti 64142,70 euro dopo due decenni di crescita. Se invece riesci a ottenere un rendimento del 10%, finiresti i prossimi due decenni con 134549,99 euro.

Come investire 20000 euro a partire da oggi

Tuttavia, il vero problema è capire come investire ventimila euro. Come consulente finanziario, suggerisco di suddividere un investimento di 20000 euro in diversi settori. In questo modo, puoi diversificare il tuo investimento di 20000 euro e aumentare l’esposizione in diverse aree della finanza che hanno il potenziale di crescita.

Sebbene la vostra allocazione personale degli investimenti possa – e debba – variare a seconda della vostra età, dei vostri obiettivi d’investimento e di ciò che sperate di ottenere, ecco alcune linee guida e allocazioni di base da considerare.

1. Investire nel mercato azionario

Allocazione suggerita: 40% a 50%

Livello di rischio: Varia

Obiettivo di investimento: crescita a lungo termine

Il mercato azionario è dove la maggior parte di noi risparmia già per la pensione, soprattutto attraverso l’uso di piani di pensionamento agevolati dalle tasse, come un 401(k), SEP IRA, o Solo 401(k). Tuttavia, si può anche investire in azioni, obbligazioni, fondi indicizzati e qualsiasi altro tipo di titoli con l’aiuto di un conto di intermediazione.

Anche se i conti di intermediazione non offrono alcun vantaggio fiscale anticipato, si ha la possibilità di investire in qualsiasi numero di azioni, ETF e altro. Inoltre, il conto di intermediazione che si apre è notevolmente più liquido di qualsiasi piano di pensionamento fiscalmente vantaggioso.

Mentre la maggior parte dei conti pensionistici addebitano delle penali se si ha bisogno di fare un prelievo prima dell’età pensionabile, è possibile vendere azioni e altri titoli e accedere al proprio denaro senza penali quando si vuole. Dovrete solo tenere conto delle tasse sulle plusvalenze quando lo farete.

Per chi è meglio: Investire in azioni, obbligazioni, ETF e altri titoli può funzionare bene per qualsiasi investitore, ma soprattutto per quelli che possono lasciare i loro soldi a crescere nel tempo.

I professionisti del mercato azionario Contro del mercato azionario Possibilità di rendimenti discreti o eccellenti nel tempo Investire in azioni individuali può essere rischioso Capacità di diversificare in più settori dell’economia Potete perdere parte o tutto il vostro investimento Puoi investire in modo “pigro” optando per fondi indicizzati o ETF

2. Investire in beni immobili

Allocazione suggerita: Dal 10% al 15%

Livello di rischio: Varia

Obiettivo dell’investimento: Crescita e reddito

Investire in beni immobili può avere un sacco di senso, ma questo è particolarmente vero se non avete bisogno di accedere al vostro denaro subito. È possibile acquistare proprietà di investimento e lasciare che i vostri inquilini paghino il vostro mutuo nel tempo, dopo di che i loro pagamenti mensili di affitto funzionerebbero come un flusso passivo di reddito.

Puoi anche investire in qualsiasi numero di piattaforme immobiliari, o in Real Estate Investment Trusts (REITs). Le piattaforme di investimento immobiliare ti permettono di ottenere alcuni dei vantaggi dell’investimento immobiliare senza il lavoro di un padrone di casa.

I professionisti di Fundrise Contro di Fundrise Saldo minimo di 500€ richiesto per iniziare Il tuo investimento non è liquido e possono volerci mesi per accedere al tuo denaro Rendimenti eccezionali finora (rendimento medio del 9,47% nel 2019) Le restituzioni non sono garantite Investire in immobili in modo autonomo

3. Investire in criptovalute

Allocazione suggerita: 5%

Livello di rischio: alto

Obiettivo di investimento: crescita a lungo termine

Anche se molti pensavano che le criptovalute non sarebbero mai state accettate, sembra che non sia così. È possibile utilizzare la criptovaluta, come Bitcoin, per effettuare pagamenti in più posti che mai, e i bancomat Bitcoin stanno spuntando a livello internazionale.

A causa dell’adozione su larga scala di Bitcoin in particolare, alcuni esperti del settore hanno suggerito che un singolo Bitcoin varrà 20000 euro o più entro pochi anni.

Chiunque può investire in Bitcoin o in altre criptovalute, come Ethereum o LiteCoin attraverso un’app per criptovalute. Queste app conservano in modo sicuro le tue criptovalute finché non sei pronto a scambiarle o a venderle.

Per chi è meglio: Le criptovalute sono un’opzione di investimento intelligente per chiunque voglia diversificare al di fuori degli investimenti tradizionali. Tuttavia, è necessario avere lo stomaco per un sacco di alti e bassi, poiché le criptovalute sono incredibilmente volatili.

Pro di criptovaluta Contro delle criptovalute BlockFi rende facile investire in più criptovalute Potresti perdere tutto il tuo investimento Puoi comprare, vendere o scambiare usando l’applicazione mobile Le criptovalute hanno una storia relativamente breve Guadagna interessi sui tuoi depositi di criptovalute Curva di apprendimento per iniziare

4. Comprare un business

Assegnazione suggerita: Varia

Livello di rischio: alto

Obiettivo di investimento: reddito

Comprare un’impresa non è sicuramente per tutti, ed è vero che questa strategia di investimento è molto più “pratica” di altre. Tuttavia, investire in un’impresa vi dà la possibilità di costruire qualcosa che potrebbe portare un reddito a lungo termine per anni o decenni a venire.

Puoi anche costruire il tuo business in modo che altre persone possano gestirlo per tuo conto. A quel punto, potresti supervisionare la pianificazione generale e goderti un flusso di reddito passivo per tutta la vita.

Come iniziare: Anche se puoi comprare un franchising o un business locale nella tua zona, ti suggerisco di cercare di comprare un business online attraverso Flippa. Questo sito ti permette di scegliere siti web completamente sviluppati, nomi di dominio e altri business online. Puoi poi usare questi siti per costruire un reddito passivo tramite annunci, marketing di affiliazione, vendite di prodotti e altro.

Meglio ancora, puoi iniziare il tuo business online con appena 1.000 euro in alcuni casi. Questa opzione richiede una ricerca significativa per trovare un business online con cui puoi lavorare e monetizzare nel tempo.

Non pensi di poterlo fare? Credo davvero che chiunque possa trovare un modo per portare almeno qualche reddito attraverso il traffico web e varie tecniche di marketing online

Per chi è meglio: L’acquisto di un business online è un’opzione intelligente per chiunque non si preoccupi di mettere un po’ di lavoro per iniziare. Da lì, i business online sono eccellenti per il reddito passivo o per le persone che sperano di costruire qualcosa che possono vendere per profitto in seguito.

Professionisti del business online Contro il business online Potresti essere in grado di iniziare con un piccolo investimento finanziario Curva di apprendimento per iniziare Usa i tuoi talenti creativi per costruire un reddito passivo Nessuna garanzia di successo Potenziale di reddito illimitato

5. Investire in oro

Allocazione suggerita: Dal 10% al 15%

Livello di rischio: Medio

Obiettivo di investimento: Diversificazione

Molti esperti credono che investire in oro e altri metalli preziosi sia fondamentale, soprattutto perché queste opzioni forniscono una copertura contro l’inflazione. Molti investitori si rivolgono anche all’oro durante le crisi economiche, il che fa salire il suo prezzo e aumenta il valore del tuo investimento.

Come iniziare: Ci sono molte piattaforme online che rendono facile investire in oro fisico, e puoi anche raggruppare i tuoi acquisti di oro in un IRA.

Per chi è meglio: Investire in oro può avere senso per chiunque sia preoccupato dalle turbolenze del mercato. Gli investitori che vogliono acquistare beni di valore che hanno resistito alla prova del tempo dovrebbero anche considerare l’oro.

Professionisti dell’oro Oro Contro I prezzi dell’oro tendono a salire su un lungo orizzonte temporale L’oro fisico può essere perso o rubato Aiuta a diversificare il tuo portafoglio Potrebbe non fornire i rendimenti sperati Può essere volatile a breve termine

Il tuo stile di investimento

Anche se una qualsiasi di queste opzioni di investimento può essere una buona scelta per i tuoi 20000 euro, pensa bene e a lungo a quello che speri di ottenere.

Vuoi investire a lungo termine e non devi preoccuparti di cambiare la tua strategia nel tempo? Sperate invece di ottenere un rapido profitto? Inoltre, considera quanto presto avrai bisogno di accedere al tuo investimento iniziale o se hai intenzione di lasciare il tuo investimento di 20000 euro per 10 o 20 anni.

Se vuoi investire a lungo termine, allora opzioni come investire in un Solo 401(k) o in un conto di intermediazione potrebbero essere sagge. Tuttavia, lo stesso potrebbe essere vero per i beni immobili o le criptovalute, o anche l’acquisto di una propria attività.

Se hai bisogno di accedere al tuo denaro nei prossimi anni, tuttavia, probabilmente sceglierei una strada diversa. Invece, considera l’apertura di un conto di risparmio ad alto rendimento e riponi il tuo denaro lì. Non otterrai un grande ritorno sul tuo investimento, ma potrai accedere facilmente al tuo denaro senza il rischio di perderlo.

La linea di fondo

Avere 20000 euro da investire significa che sei sulla strada per un futuro di successo finanziario, ma il tuo lavoro non è ancora finito. Investire i tuoi 20000 euro in modo strategico può aiutarti a costruire il tuo gruzzolo nei prossimi anni o decenni.

Questo è molto meglio che lasciare tutti i vostri soldi a languire in un conto bancario dove probabilmente non riusciranno a tenere il passo con l’inflazione, per non parlare della crescita. Considerate la vostra età, i vostri obiettivi di vita e imparate di più sulla vostra tolleranza al rischio per scegliere una strategia d’investimento su misura per le vostre esigenze.