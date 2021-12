Come effettuare una spedizione internazionale in tranquillità?

Le maggiori paure quando si spedisce un pacco

Il crescente utilizzo dei corrieri internazionali ha contribuito di molto ad aumentare la qualità del servizio offerto ai clienti che decidono di spedire uno o più pacchi oltre-confine.

Quando si spedisce un pacco, di solito ci si confronta con due paure: quella che il contenuto si rompa o si rovini e quella che la scatola vada persa.

Come evitare che il contenuto si rompa

Per quanto riguarda il primo timore, quello cioè che il contenuto si rompa, possiamo dire che molto dipenderà da noi. Per quanto possiamo affidarci ad un corriere serio, non possiamo impedire che durante il trasporto il nostro pacco venga preservato da colpi e cadute. Inoltre la scatola potrebbe finire sotto ad altri cartoni pesanti, e se non è stata dovutamente imballata, è solo normale che il contenuto si rompa.

Il segreto per evitare questo inconveniente è proprio un imballaggio adeguato. Con imballaggio adeguato intendiamo uno che tenga conto delle caratteristiche specifiche del contenuto. Se, ad esempio vogliamo spedire delle bottiglie di vetro, dovremo utilizzare delle cantinette di polistirolo che impediranno ogni urto durante il trasporto.

In linea di massima dovremo utilizzare un cartone che abbia delle dimensioni adeguate e che sia resistente ed in buone condizioni. Riempiamo tutti gli spazi vuoti con un della carta da imballaggio o con delle cicche di polistirolo e mettiamo sempre gli oggetti più pesanti nella parte inferiore del cartone.

Come evitare che si perda

Parliamo un attimo del secondo problema che avverte chi vuole spedire un pacco internazionale, e cioè la paura che questo vada perso. In questo caso, la sola soluzione è quella di affidarsi ad un corriere serio che metta a disposizione alcune tipologie di servizi, tra cui la possibilità di tracciare il pacco, di contattare un numero clienti, ed una garanzia per il rimborso.

Su www.spedizionecomoda.it potremo facilmente organizzare una spedizione usufruendo di questa tipologia di servizi. La procedura in realtà è abbastanza semplice. Per prima cosa dovremo imballare il pacco. Successivamente ne andremo a prendere le misure ed il peso. Apriamo il sito ed inseriamo nel form dedicato le misure ed il peso del pacco, assieme ai dati del mittente e quelli del destinatario. Dopo aver pagato, ci verrà fornita un’etichetta via e-mail che andremo a stampare e ad applicare sul lato del cartone.

Nell’e-mail troveremo anche il numero di tracking. Questo codice ci servirà per scoprire in qualsiasi momento lo stato della nostra spedizione, per poterla monitorare e sapere esattamente quando verrà effettuata la consegna. Solitamente, per il trasporto all’estero su territorio europeo servono 3 o 4 giorni.

La possibilità di contattare un servizio clienti ci consentirà anche di chiarire eventuali dubbi e di ricevere ulteriori informazioni in caso di necessità.

Esiste anche una garanzia assicurativa di default, che ci riconosce un rimborso nella rara eventualità che il pacco vada perso. Nel caso in cui il contenuto dovesse essere di un certo valore, sarebbe consigliato informarsi sulla possibilità di stipulare un’assicurazione aggiuntiva. Ad ogni modo, assicuriamoci che quello che stiamo spedendo non rientri nell’elenco degli articoli proibiti che troviamo sempre all’interno del sito di spedizioni.