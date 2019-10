Come difendersi dalle insidie della casa: a Busalla il convegno di Ape

Sabato 19 ottobre alle 9,30, nella Sala del Consiglio del Comune di Busalla, Ape Confedilizia organizza il convegno sul tema “Casa dolce casa: come difenderti”. “Questo convegno si inquadra in una serie di incontri organizzati da Confedilizia, da Chiavari ad Arenzano, per parlare dei problemi che riguardano la casa. Da quelli fiscali a quelli burocratici, passando per tutte le questioni che quotidiamente coinvolgono i proprietari” spiega il presidente di Ape Genova e vicepresidente nazionale Confedilizia, Vincenzo Nasini.

L’invito al convegno e al dibattito è rivolto a tutta la cittadinanza. Saranno presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 9.30, con il saluto delle istituzioni, presenti anche Antonio Canevaro presidente della commissione del registro amministratori Confedilizia e Fabrizio Segalerba segretario nazionale Fiaip (agenti immobiliari).

Nel corso del convegno interverranno Giovanni Battista Pittaluga che parlerà di “Crisi, tassazione e prezzo degli immobili”, Pietro Suozzo, delegato Valle Scrivia, (“La tutela della proprietà privata”), Roberto Galvani (“Come aggiornare il valore della proprietà”), Davide Spinella (“Interventi manutentivi e risparmio energetico”), Piermario Gatto ed Enrico Montobbio (“Problematiche relative alla ristrutturazione” e “Quando la proprietà incontra l’Amministrazione Pubblica”). Il presidente di Ape Genova e vicepresidente nazionale Confedilizia Vincenzo Nasini terrà anche una relazione sul tema “Proprietà, locazione e condominio: problemi e proposte”. Parleranno anche Alessandro Costa e Massimiliano Ricordini (“Conseguenze penali agli abusi edilizi”), Giorgio Fonzi (“Il costo e l’inutilità di certe proprietà”) e Andrea Bruni Prencipe (“Fiscalità, detrazioni e novità normative. Tipologie varie dei contratti di affitto”).