Come avere sempre un outfit impeccabile

Come essere sicuri di vestirci sempre bene

Negli ultimi tempi si dà sempre più risalto alle nuove tendenze in fatto di moda, ed i social network sono pieni di esperti influencer pronti a dispensare i loro consigli per avere sempre un outfit impeccabile.

Vestire alla moda, comunque non significa solamente aderire strettamente ad un prototipo proposto da qualcun altro. Si può comunque seguire un trend in fatto di abbigliamento senza snaturarsi e concedendosi un tocco di personalizzazione che permetterà di distinguersi dalla massa.

In questo articolo forniremo alcuni utili suggerimenti per essere certi di vestirsi sempre bene.

Prendi ispirazione dalle riviste di moda ma non spersonalizzarti

Molte riviste di moda e cataloghi possono offrire vari spunti interessanti, ma trovare il proprio stile è più importante piuttosto che limitarsi a copiare quello che vediamo in una foto. Ognuno di noi ha una sua personalità e quindi sarà fondamentale trovare quello che più è in grado di metterla in risalto.

Su Tendenze Store possiamo trovare capi ed accessori di ogni genere e stile, sicuri di indossare qualcosa che non è ormai appannaggio del passato.

Giusto abbinamento dei colori

In genere dovremmo sempre applicare la regola dei tre colori. Per quanto possano essere armoniosi tra di loro, potremo facilmente cadere nella trappola dell’effetto Arlecchino. In genere, un colore base più neutro può essere esaltato dalla presenza di accessori di colore più brillante e vivo. Facciamo anche delle ricerche vedere quali colori più si abbinano alla nostra carnagione o al colore dei nostri capelli. Lo stesso discorso vale per il trucco, che deve essere realizzato in base all’occasione.

Materiali di qualità

Se possibile, prediligiamo dei capi costituiti da materiali naturali, quali il cotone, la seta o il lino. Anche il capo più semplice può fare la sua figura e renderci la persona più elegante della serata, perché la qualità paga, sempre.

Tenere conto del proprio corpo

Accettare il proprio corpo è fondamentale per vestirsi bene. Indossare un capo troppo striminzito o troppo largo non solamente non migliorerà il nostro aspetto ma potrà far sentire a disagio quando saremo in mezzo alla gente. Impariamo ad amare il nostro corpo e troviamo degli abiti con una buona vestibilità.

Tenere conto dell’occasione

Non c’è niente di peggio che sentirsi fuori luogo per non aver indovinato il tono dell’occasione. Per una serata da trascorrere con gli amici non ci sarà bisogno del vestito più sexy ed elegante che abbiamo, così come non sarebbe appropriato un abbigliamento troppo casual per un matrimonio o una cena romantica.

Non esagerare

Gli accessori sono fondamentale per dare un tocco di originalità all’outfit, ma non dimentichiamo che la vera eleganza non è mai un pugno nell’occhio, non è quella che pretende di essere osservata, ma quella che con discrezione attira su di sé gli sguardi delle persone.

Abbiamo pertanto visto come la moda contiene delle tacite regole di buon gusto. Mettendole in pratica anche noi riusciremo a vestire di tendenza senza perdere la nostra identità.