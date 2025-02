Colpo a Potenza sventato: arrestato 60enne con refurtiva sulla tangenziale di Napoli

Un uomo di 60 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto con scasso. L’uomo è stato fermato sulla tangenziale di Napoli, in possesso di numerosi gioielli rubati poco prima in un appartamento nella provincia di Potenza.

Gli agenti dUn uomo di 60 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di furto con scasso. L’uomo è stato fermato sulla tangenziale di Napoli, in possesso di numerosi gioielli rubati poco prima in un appartamento nella provincia di Potenza.

Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’auto dell’uomo, trovando al suo interno due trolley pieni di monili in oro, oltre a strumenti da scasso e grimaldelli. Oltre all’arresto per furto con scasso, l’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.ella Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato l’auto dell’uomo, trovando al suo interno due trolley pieni di monili in oro, oltre a strumenti da scasso e grimaldelli. Oltre all’arresto per furto con scasso, l’uomo è stato denunciato per porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.