Colpita da un’Ondata di Furti Notturni: Guadagni Minimi, Danni Massimi

Latina sta vivendo un’impennata di effrazioni notturne, con un ladro persistente che prende di mira le attività commerciali locali e solleva preoccupazioni per la sicurezza sia dei commercianti che della comunità più ampia.

Di Donatella Ercolano

12 marzo 2025

Un ladro, già noto alle autorità locali, ha colpito di nuovo la scorsa notte a Latina. Questa volta, l’obiettivo era un negozio di articoli per animali in un quartiere centrale. L’incidente ha riacceso le ansie riguardo alla sicurezza della città, in particolare a causa dei metodi coerenti e distruttivi del ladro.

Modus Operandi del Ladro

Il colpevole opera principalmente sotto la copertura dell’oscurità. La mossa caratteristica del ladro consiste nell’utilizzare un oggetto pesante per sfondare le vetrine dei negozi. Questa tattica non solo infligge danni significativi alla proprietà, ma solleva anche interrogativi sulle potenziali vulnerabilità dei sistemi di sicurezza e sull’efficacia complessiva dei pattugliamenti stradali. L’attenzione del ladro è quasi esclusivamente rivolta al registratore di cassa, ignorando la merce di valore. Ciò suggerisce una determinazione a massimizzare il profitto, anche se il bottino risultante è esiguo.