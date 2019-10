Colli Aniene: i residenti protestano per parco Loriedo

I residenti di Colli Aniene protestano: vogliono che parco Loriedo ritorni il punto verde che era prima.

Prima di essere posto sotto sequestro per questioni giudiziarie, parco Loriedo era un gioiello. Un piccolo punto verde in ottime condizioni all’interno del quartiere Colli Aniene.

Poi il sequestro. Da quel momento nulla è più stato lo stesso. Parco Loriedo è caduto nell’abbandono più totale. Ma i cittadini del Comitato Colli Aniene Bene Comune non ci stanno.

Gabriella Masella, del comitato, spiega: “Abbiamo dovuto studiare i documenti acquisiti mediante accesso agli atti per smentire la tesi dei rappresentanti del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale che volevano convincerci che anche il parco fosse sottoposto a sequestro dall’autorità giudiziaria unitamente al manufatto che vi insiste. Abbiamo dovuto segnalare alla ASL Roma2 il problema igienico-sanitario causato dall’acqua stagnante, abbiamo presentato un successivo esposto anche sul rischio di legionella evidenziato dalla Asl Roma 2, e che richiedeva la messa in sicurezza, bonifica e fruibilità dell’area verde pubblica e delle sue fontane. E poi abbiamo partecipato a diversi incontri in assessorato, alle commissioni Ambiente organizzate dal Municipio IV”.

La presidente del municipio IV Roberta della Casa. “Abbiamo visto apparire uomini e mezzi, una task force straordinaria con rimozione parziale di sterpaglie, dei rami crollati e del verde che era cresciuto smisuratamente in questi due anni, apertura dei tappi della vasca con quella melma lì da due anni putrida, paradiso delle zanzare. Collegato un tubo di gomma per all’adiacente nasone, per assicurare il ricambio dell’acqua alla piccola vasca rimasta piena e con dei pesci. Una riapertura obbligata a causa dei motivi igienico-sanitari evidenziati, ma ben lontana dalla fruibilità e dalla restituzione dei giardini e delle fontane come era nell’ impianto originario. Ma poi non abbiamo visto più nessuno”.