Codice giallo per pioggia in Toscana

– Una nuova perturbazione in arrivo porterà, a partire dalla serata di oggi domenica 23 maggio, un peggioramento progressivo delle condizioni meteo su buona parte della regione.

Domani, lunedì 24 maggio, il tempo sarà perturbato con piogge e temporali.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 10 alle 20 di lunedì 24 maggio. Lo rende noto la Regione Toscana.

Piogge e temporali, con possibilità di grandinate e colpi di vento, saranno più probabili e intensi nelle zone centro-settentrionali della Toscana, sia sulla costa che nell’interno, in particolare in Versilia, Garfagnana, Apuane, Appenino pistoiese e nell’Arcipelago.