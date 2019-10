Cocaina rosa spacciata in settimana moda

Due uomini, di 33 e 36 anni, sono stati arrestati dalla polizia per spaccio di droga a Milano. Gli agenti del commissariato Centro, attraverso un’attività di indagine, sono risaliti a un appartamento in via Pacini dove abitavano i due arrestati trovando 8 grammi di cocaina, 18 grammi di 2CB (detto anche ‘Nexus’ o ‘cocaina rosa’, una feniletilamina, ndR), 314 pasticche di ecstasy per un peso di 88 grammi, 35 grammi di ketamina, 40 grammi di hashish, 227 grammi di marijuana oltre a due bilancini, materiale da taglio e da confezionamento e circa tremila euro. Secondo quanto detto da uno dei due arrestati, di nazionalità brasiliana, ciò sarebbe dovuto all’esigenza di rifornire “i numerosi clienti durante la settimana della moda”. La cocaina rosa non si trova facilmente sul mercato milanese e viene sintetizzata soprattutto nei Paesi sudamericani, produce sugli assuntori effetti molto più potenti rispetto alla coca bianca. E’ una droga soltanto chimica. Una sola dose da 0,15 grammi può costare fino a 400 euro .