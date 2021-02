Un clochard è stato trovato morto in strada a Torino, in corso Taranto, alle spalle del Mercato.

Sul posto sta intervenendo la polizia.

Il freddo, o un malore, le probabili cause del decesso. Nei giorni scorsi l’uomo era già stato curato in ospedale per ipotermia. E’ il secondo clochard che muore in strada a Torino negli ultimi giorni.