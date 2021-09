Clima: Germania, ragazzi in sciopero della fame dal 31 agosto

Alcuni giovani attivisti del clima sono in sciopero della fame dal 31 agosto e ieri hanno annunciato di voler rinunciare anche al succo di frutta diluito: andranno avanti solo con acqua e qualche vitamina in pillole. Il loro obiettivo – si sono assiepati a poca distanza dall’edificio del Reichstag, dove si trova il parlamento tedesco – è quello di essere ascoltati dai candidati cancellieri in vista del voto del 26 settembre, e di incidere nel dibattito in corso sulle misure contro il cambiamento climatico del prossimo governo.

Uno dei giovani, di 27 anni, è stato portato all’ospedale Charitè a causa della forte debolezza generata dall’astensione dal cibo. “Colpisce vedere l’impegno civico di questi giovani”, ha affermato oggi la ministra della Famiglia Christine Lambrecht, sollecitata sull’argomento in un punto stampa. Ma lo sciopero della fame non è il giusto strumento per affermare un tema in politica, ha continuato. rivolgendo un appello ai giovani perché riprendano ad alimentarsi.