Città Sant’Angelo, 22enne cade dal balcone e rimane gravemente ferito

Il giovane sarebbe precipitato dal secondo piano di un’abitazione

Il 22enne di Pescara in questione, si trovava a Città Sant’Angelo per festeggiare il Capodanno assieme ai suoi due fratelli e alle rispettive fidanzate; si trovavano in un’abitazione al secondo piano di una palazzina.

Stano a quanto ricostruito, la caduta è avvenuta a causa di una distrazione durante i festeggiamenti.

Il 22enne, ritrovato nel piazzale antistante l’abitazione dai presenti, è stato subito trasportato all’ospedale di Pescara dai sanitari del 118 ed è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico per un grave trauma cranico. Si trova ricoverato in prognosi riservata.

I Carabinieri di Montesilvano e quelli della locale Stazione, non escludono la responsabilità di terzi e stanno effettuando i rilievi di polizia giudiziaria. Sono stati ascoltati anche i testimoni per accertare la dinamica dell’accaduto.